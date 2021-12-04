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Первый вариант "Википедии" продадут на аукционе

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Суббота 04 декабря 2021 03:45
Первый вариант "Википедии" продадут на аукционе Фото: Первый версию Википедии выставят на аукцион (mashable.com)
Автор: Артур Родивилов

Сооснователь "Википедии" (Wikipedia) Джимми Уэйлс и аукционный дом Christie's выставили на аукцион первый вариант онлайн-энциклопедии. Речь идет о версии, созданной в 2001 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Verge.

Как сообщается, она будет представлена на торгах в формате невзаимозаменяемого токена (NFT) вместе с iMac Strawberry, на котором она была впервые запущена.

"То, что вы увидите на экране, - это то, как выглядела «Википедия» в момент, когда я настраивал программное обеспечение", - сказал Уэйлс.

По его словам, после того, как токен купят, страница энциклопедии будет открыта для публичного доступа в интернете. Любой желающий сможет ее отредактировать. Однако все изменения через пять минут исчезнут, страница вернется в исходное состояние.

"Художественная концепция состоит в том, чтобы вернуть людей в тот момент, когда я создал веб-сайт и должен был подумать: "Боже, он такой уязвимый", - отметил Уэйлс.

Торги пройдут с 3 по 15 декабря. Вырученные от продажи деньги направят на благотворительные цели и поддержку WT.social - соцсеть Уэйлса, которую он запустил в 2019 году на пожертвования.

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