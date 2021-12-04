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Перший варіант "Вікіпедії" продадуть на аукціоні

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Субота 04 грудня 2021 03:45
Перший варіант "Вікіпедії" продадуть на аукціоні Фото: Перший версію Вікіпедії виставлять на аукціон (mashable.com)
Автор: Артур Родивилов

Співзасновник "Вікіпедії" (Wikipedia) Джиммі Вейлс і аукціонний дім Christie's виставили на аукціон перший варіант онлайн-енциклопедії. Йдеться про версію, створену в 2001 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Verge.

Як повідомляється, вона буде представлена на торгах у форматі невзаимозаменяемого токена (NFT) разом з iMac Strawberry, на якому вона була вперше запущена.

"Те, що ви побачите на екрані, - це те, як виглядала «Вікіпедія» в момент, коли я налаштовував програмне забезпечення", - сказав Вейлс.

За його словами, після того, як токен куплять, сторінка енциклопедії буде відкрита для публічного доступу в Інтернеті. Будь-який бажаючий зможе її відредагувати. Однак всі зміни через п'ять хвилин зникнуть, сторінка повернеться в початковий стан.

"Художня концепція полягає в тому, щоб повернути людей в той момент, коли я створив веб - сайт і повинен був подумати: "Боже, він такий вразливий", - зазначив Вейлс.

Торги пройдуть з 3 по 15 грудня. Виручені від продажу гроші направлять на благодійні цілі і підтримку WT.social-соцмережа Вейлса, яку він запустив в 2019 році на пожертвування.

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