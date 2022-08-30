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Первый урок нового учебного года покажут в прямом эфире

 

1 сентября 2022 года, в 9.00 в прямом эфире совместного телевизионного марафона состоится Всеукраинский урок "Возвращаюсь к учебе" посвящен началу нового учебного года, с участием известных украинцев.

В частности, к эфиру присоединятся Тина Кароль, Евгений Клопотенко, Тарас Тополя, Александр Педан и министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

Организаторами первого урока нового учебного года выступили: Министерство образования и науки Украины, Институт модернизации содержания образования и
Ассоциация инновационного и цифрового образования, в партнерстве с Гете-Институтом Федеративной Республики Германии.

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