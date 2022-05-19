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Первый случай подозрения на оспу обезьян зафиксирован во Франции

Фото: первый возможный случай заражения оспой обезьян зафиксирован во Франции (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Франция может стать очередной европейской страной, куда проникла оспа обезьян. В столичном регионе Иль-де-Франс зафиксирован первый возможный случай заражения этим заболеванием.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM TV.

Как отмечает телеканал, сообщение о первом возможном случае выявления оспы обезьян во Франции было разослано властями в медицинские организации.

Однако каких-то деталей о том, что это за пациент, пока не приводится.

Оспа обезьян - редкая, но потенциально опасная вирусная инфекция. Обычно начинается с гриппоподобного заболевания и увеличения лимфатических узлов, а затем прогрессирует до обширной сыпи на лице и теле.

Обезьянья оспа вновь возникла в Нигерии в 2017 году после более чем 40 летнего отсутствия зарегистрированных случаев. С того момента 218 случаев было подтверждено в африканской стране и 8 - у международных путешественников из Нигерии, включая случай в Техасе в июле 2021 года и последний.

Ранее в штате Мэриленд (США) выявили случай заражения оспой обезьяны. Инфекцию обнаружили у американца, который вернулся в страну из Нигерии.

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