Первый приговор. В США участник штурма Капитолия получил тюремный срок

В прошлом месяце он признал себя виновным в препятствовании работе Конгресса - в частности, подсчету голосов выборщиков, который он помог отложить, ворвавшись в зал заседаний Сената 6 января. Он провел внутри около 15 минут, надев рубашку Дональда Трампа и неся флаг Трампа.

Отметим, что Министерство юстиции Соединенных Штатов просило приговорить его к 1,5 годам лишения свободы. В то же время защита Ходжкинса добивалась условного срока.

Федеральный окружной судья Рэндольф Мосс заявил, что Ходжкинс способствовал совершению тяжкого преступления против демократии, но заслуживает некоторого снисхождения, поскольку он признал свою вину "исключительно рано" в процессе и не участвовал в насилии 6 января. Тем не менее судья осудил действия Ходжкинса.

Всего обвинения были предъявлены почти 550 участникам беспорядков, и, по данным Министерства юстиции, по меньшей мере 230 из них были обвинены в том же преступлении, связанном с препятствованием, в котором Ходжкинс признал себя виновным.