Перший поїзд з Києва до "Бориспіля" запустять через 144 дні

Залізничники вже виконали третину робіт по запуску першої електрички до "Борисполя"

Перший поїзд між Києвом та аеропортом "Бориспіль" буде запущено через 144 дні. Про це у Facebook повідомив в. о. голови правління ПАТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов, передає прес-служба "Укрзалізниці".

"Залізничники вже виконали третину робіт: збудували 1400 м колії від головної лінії до початку естакади. Ці роботи мали були виконані до 1 серпня, натомість завершені 9 липня. Наступний етап - будівництво естакади. Зараз прокладаємо комунікації, будуємо насип для колії з боку аеропорту та платформу для пасажирів", - повідомив Кравцов.

У прес-службі "УЗ" повідомляють, що "Укрзалізниця" провела підготовчі роботи для початку будівництва естакади, зокрема, підготовлено чотири будівельні майданчики: два - з боку перегону Бориспіль - Г. Кірпи, ще два - з боку аеропорту "Бориспіль".

Нагадаємо, у травні повідомлялося, що на першому етапі запуску швидкісного сполучення Київ - аеропорт "Бориспіль" поїзди курсуватимуть в годину пік кожні 30 хвилин, вартість квитків становитиме приблизно 80 гривень.