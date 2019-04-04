Первый мобильный центр уже обслуживает клиентов "Ивано-Франковскгаза"

Иллюстративное фото (УНИАН)

Весь спектр услуг по газоснабжению "Ивано-Франковскгаз" сделал доступным для максимального круга своих клиентов

"Ивано-Франковскгаз" запустил пилотный проект, благодаря которому потребители газа в отдаленных населенных пунктах получают доступ ко всем сервисам компании. Для этого полнофункциональный мобильный центр обслуживания клиентов (МЦОК) регулярно посещает села Ивано-Франковской области. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"С конца марта 2019 года в Ивано-Франковской области по графику начал курсировать Мобильный ЦОК. Первым пунктом назначения Центра стало село Перерисль Надвирнянского района. Мобильный ЦОК, как и все центры обслуживания клиентов под брендом РГК, является полнофункциональным – то есть дает доступ ко всем сервисам "Ивано-Франковскгазу". Он работает по принципу "единого окна". В комфортных условиях, быстро и качественно клиенты могут заключить договор, подать заявку на установку счетчика, сверить показания и расчеты, проконсультироваться по вопросам газоснабжения, получить справку о задолженности, а также зарегистрироваться в онлайн-сервисах", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, мобильный ЦОК, который предоставляет доступ к коммунальным сервисам, которые завязаны на интернет-технологии, стал первым в Украине. Не имея отечественных аналогов, специалисты "Ивано-Франковскгаза" при его разработке изучили опыт и применили технологии передвижных центров административных и коммунальных услуг, которые действуют в США. В частности, это проекты в Сиэтле и Бостоне, в комплекс услуг которых входят консультации и онлайн-сервисы по платежам за воду, свет и газ.

"Мобильный ЦОК – качественный сервис за шаг. Это главный принцип, которого мы придерживались при создании такого центра обслуживания клиентов. Мы хотим, чтобы наши потребители могли получить все необходимые услуги по газоснабжению, даже в самом отдаленном уголке нашей области", – рассказывает начальник управления клиентского сервиса ПАО "Ивано-Франковскгаз" Юрий Колодий.

Удобные условия обслуживания клиентов обеспечивает специально оборудованный автомобиль Renault с палаткой. Подключенные к Интернету компьютеры, принтер и сканер позволяют обеспечить оперативную работу МЦОКу.

Ежедневно мобильный центр может проконсультировать до 100 потребителей. Он работает с понедельника по пятницу с 10.00 до 16.00. В первую очередь МЦОК посещать самые отдаленные населенные пункты, насчитывающие менее 300 домовладений. Ежеквартально жители отдаленных населенных пунктов теперь смогут получить полноценный сервис и весь спектр услуг по вопросам газоснабжения и для этого им не придется никуда ехать. О приезде мобильного ЦОКа в населенный пункт, газораспределительная компания предупреждает потребителей заранее. Информационные плакаты и листовки газовики размещают в местах наибольшего скопления людей. До конца года компания планирует создать еще один такой центр, а также открыть еще несколько современных стационарных ЦОКов", - говорится в сообщении.