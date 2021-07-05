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Первый из лидеров ЕС. Премьер Венгрии попал в список "врагов свободной прессы"

Автор: РБК-Украина

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вошел в список "врагов свободной прессы". Он стал первым лидером из ЕС, который попал в данный список.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на список, опубликованный "Репортерами без границ".

"Виктор Орбан не прекращает подрывать плюрализм и независимость СМИ с момента своего возвращения к власти в 2010 году. После превращения системы общественного вещания в орган пропаганды, частные СМИ были порабощены или заглушены", - говорится в сообщении.

При этом в организации отметили, что венгерские независимые СМИ подвергаются дискриминации в распространении госрекламы и в доступе к информации, которой располагают учреждения, а журналисты классифицируются как распространители "ложной информации".

"Криминализация этого обвинения во время кризиса, вызванного коронавирусом, оказала охлаждающее воздействие на журналистов и их источники. Эти различные хищнические методы, очевидно, доказали свою состоятельность, поскольку они вдохновляют польских и словенских союзников Виктора Орбана", - заявили в "Репортеры без границ".

Напомним, ранее в список "врагов свободной прессы" попали Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин.

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СМИжурналистыРепортеры без границВиктор Орбан