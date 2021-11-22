ru ua
Пн, 22 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

Первый день в должности: под Одессой разоблачили на взятке начальника полиции

Новина українською →
Одесская область, Понедельник 22 ноября 2021 13:08
Первый день в должности: под Одессой разоблачили на взятке начальника полиции Фото: под Одессой задержали на взятке начальника полиции (ssu.gov.ua)
Автор: Иванна Шовкун

На взятке поймали начальника одного из отделов полиции в Одесской области. Это был его первый рабочий день в должносты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

По данным следствия, полицейский, который ранее исполнял обязанности руководителя, в день назначения на должность начальника отдела получил взятку за непривлечение к уголовной ответственности за фальсификацию документов по переоформлению комбайнов. Его поймали во время передачи 4 тысяч долларов.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении от занимаемой должности.

"Операция по разоблачению проведена прокурорами совместно со следователями территориального управления ГБР, расположенного в г. Николаеве, при оперативном сопровождении сотрудников Управления СБУ в Одесской области", - говорится в сообщении.

Фото: поймали начальника полиции на взятке (gp.gov.ua)

Напомним, сотрудники НАБУ разоблачили судью Черниговского окружного административного суда на получении взятки более полумиллиона гривен. Она вымогала деньги за вынесение "правильного решения" в пользу истца.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины
NEWS
Новые правила. Как Кабмин планирует изменить ограничения карантина в Украине
Новые правила. Как Кабмин планирует изменить ограничения карантина в Украине
DAILY
Новый транш и stand-by до лета. Чего ждать Украине после продления программы МВФ
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Новый транш и stand-by до лета. Чего ждать Украине после продления программы МВФ