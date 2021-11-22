Перший день на посаді: під Одесою викрили на хабарі начальника поліції
На хабарі спіймали начальника одного з відділів поліції на Одещині. Це був його перший робочий день на посаді.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Офісу генпрокурора.
За даними слідства, поліцейський, який раніше виконував обов'язки керівника, у день призначення на посаду начальника відділу отримав хабар за непритягнення до кримінальної відповідальності за фальсифікацію документів з переоформлення комбайнів. Його зловили під час передачі 4 тисячі доларів.
Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу та усунення з посади.
"Операцію з викриття проведено прокурорами спільно зі слідчими територіального управління ДБР, розташованого у м. Миколаєві, при оперативному супроводі співробітників Управління СБУ в Одеській області", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, співробітники НАБУ викрили суддю Чернігівського окружного адміністративного суду на одержанні хабара понад півмільйона гривень. Вона вимагала гроші за винесення "правильного рішення" на користь позивача.