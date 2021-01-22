Первый афроамериканец на посту: Конгресс США разрешил Ллойду Остину стать главой Пентагона

Фото: Ллойд Остин (U. S. Air Force photo/Senior Airman Perry Aston)

Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект, позволяющий утвердить отставного американского генерала Ллойда Остина на пост главы Пентагона. Кандидатуру Остина выдвинул президента США Джо Байден

Об этом сообщает телеканал CNN.



Утверждение кандидатуры Остина требует от обеих палат Конгресса принять отдельный законопроект, так как согласно американскому законодательству, уволившиеся с действительной военной службы менее семи лет назад не могут находиться во главе Пентагона.

Далее кандидатуру Остина должен утвердить Сенат.

Джо Байден определился с кандидатурой министра обороны еще в декабре. Он станет первым афроамериканцем, который возглавит Пентагон.

Напомним, Ллойд Остин поддержал предоставление военной помощи Украине. В частности он выступил за предоставление летального вооружения.