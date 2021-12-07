Первыми в исламском мире. ОАЭ отменяют выходной в пятницу

Сообщается, что ОАЭ перенесут выходные на субботу и воскресенье, начиная с 1 января 2022 года. Решение считается значительным, поскольку в остальных мусульманских странах пятница строго является выходным днем.

Теперь же ОАЭ переходят на рабочую неделю продолжительностью четыре с половиной дня. Выходные начинаются во второй половине дня пятницы и продлятся до воскресенья. Также сообщается, что более длинные выходные должны обеспечить повышение производительности и улучшения баланса между работой и личной жизнью людей.

Изменения вступят в силу с 1 января 2022 года и коснутся субъектов федерального правительства. В пятницу рабочее время будет с 07:30 до 12:00, с понедельника по четверг - с 07:30 до 15:30.

С экономической точки зрения новая рабочая неделя позволит лучше согласовать экономику ОАЭ с мировыми рынками, что упростит торговые, финансовые и экономические транзакции с другими странами.

Отметим, в Саудовской Аравии и Иране пятница - это вообще единственный выходной день недели. До 1 сентября 2006 года этому обычаю следовали Бахрейн и ОАЭ, но на сегодня выходным днем в этих странах также стала суббота, в 2007 году суббота как выходной введена в Кувейте. В Турции единственный выходной приходится на воскресенье, но в этой стране религия отделена от государства.

Пятница считается праздничным днем для мусульман, в который положено посещать особую пятничную молитву в мечетях и уделять время близким.