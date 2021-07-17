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Первые украинские спортсмены прибыли на Олимпиаду в Токио

Автор: РБК-Украина

В Токио прибыл первый десант олимпийцев из Украины. Они с 23 июля будут представлять нашу страну на Олимпийских играх.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НОК.

После прохождения в международном аэропорту Токио всех необходимых миграционных процедур, проверки документов, сдачи теста на COVID украинцы отправились в Олимпийскую деревню.

"Первыми жителями Олимпийского дома стали наши представители бокса, дзюдо и стрельбы из лука", - говорится в сообщении.

Сегодня у атлетов будет возможность более детально ознакомиться с Олимпийским поселком и провести свои первые тренировки на его территории.

На Играх в Токио Украина представлена 157-ю спортсменами, выступающими в 25 видах спорта (30 дисциплин).

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ОлимпиадаТокио