Первые гонки Формулы-1 после возобновления пройдут без зрителей

Первые гонки Формулы-1 сезона-2020 пройдут за закрытыми дверями и будут официально называться "закрытыми мероприятиями". Ожидается, что чемпионата мира по автогонкам возобновится в июле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RaceFans.

Планируется, что, согласно новым правилам, персонал команд будет сокращен до минимума для избежания возможного распространения коронавирусной инфекции.

По информации источника, команды не смогут привезти на этапы более 80 сотрудников. Из этих 80 только 60 имеют право работать с двумя машинами - такие правила действуют и во время открытых соревнований. При этом под ограничения не попадают сотрудники, связанные со спонсорами, маркетингом, связями с общественностью, безопасностью и транспортом.

Ожидается, что статус "закрытых мероприятий" получат первые гонки в Австрии и последующие европейские Гран-при. По мнению руководства Формулы-1, соревнования со зрителями могут состояться уже во второй половине 2020 года.

Напомним, до этого сообщалось, что Формула-1 может полностью отменить гонки из-за коронавируса.