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Россия за время войны нанесла ущерб в 1 трлн долларов, - советник Зеленского

Олег Устенко (twitter.com.focusua)
Автор: Татьяна Самарук

Советника президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко рассказал, что в первую неделю войны Украина получила убытков на около 100 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Устенка в телемарафоне.

По его словам, 100 млрд долларов это то, что было уничтожено оккупантами в активах и эта цифра каждый день увеличиваются

Отмечается, что с дополнительными убытками это около 1 трлн долларов.

"Сейчас я бы ориентировался на сумму 650 млрд долларов. Это то, что уничтожено в наших активах. А с дополнительными убытками это около 1 трлн долларов. И именно на такую цифру надо ориентироваться. И именно такая цифра должна быть компенсирована РФ после нашей победы, - сказал Устенко.

Ранее мы сообщали, что у Зеленского заявили, что ущерб из-за вторжения РФ превысил 100 млрд долларов.

Также Устенко сообщал, что РФ навсегда потеряла замороженные золотовалютные резервы.

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Олег Устенко