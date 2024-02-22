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Первомайський МКК виграв касацію за свої будівлі у спорі з "Київфінансом"

Фото: Первомайський МКК виграв касацію за свої будівлі у спорі з "Київфінансом" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Касаційний господарський суд у складі Верховного суду, перевіряючи судові рішення першої та апеляційної інстанції за позовом "Первомайського МКК" до компанії "Київфінанс", визнав ці рішення законними і обгрунтованими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання Верховного суду 21 лютого.

Спір ПМКК з "Київфінансом" стосувався про витребування майна з чужого незаконного володіння, в якому Верховний суд підтримав позицію Первомайського МКК.

Раніше також Господарський суд Миколаївської області повністю задовольнив позов ПАТ "Первомайський молочноконсервний комбінат” і постановив витребувати належні комбінату будівлі у Миколаївській області у фінкомпанії "Київ Фінанс".

Суд постановив, що відчуження нерухомого майна Первомайського МКК на користь "Київ Фінанс" є незаконним, оскільки відбулося без участі, згоди або повідомлення ПрАТ "Первомайський молочноконсервний комбінат", а також за наявності судових заборон щодо майна боржника та обмежень встановлених законодавством, зокрема і Кодексом України з процедур банкрутства.

Господарський суд Миколаївської області також визнав, що ТОВ "Киів Фінанс" незаконно придбало майно Первомайського МКК через низку угод у компанії ПАТ "Укрінком", яка безпідставно видавала себе за правонаступника “Укрінбанку”. А отже не мала права відчужувати будівлі ПМКК.

Пізніше Первомайський МКК виграв апеляцію за свої будівлі у спорі з "Київфінансом", відповідне рішення Південно-західний апеляційний господарський суд ухвалив у листопаді 2023 року. 

Нагадаємо, Первомайський молочноконсервний комбінат - лідер з виробництва згущеного молока в Україні, входить до топ-5 найбільших молокопереробних підприємств країни.

Комбінат експортує продукцію у 14 країн світу, входить до складу молочної компанії "Волошкове поле", власниками якої є Олександр та Андрій Табалов.

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