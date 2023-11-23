Первомайський МКК виграв апеляцію за свої будівлі у спорі з "Київфінансом"

Південно-західний апеляційний господарський суд залишив в силі рішення Господарського суду Миколаєва від 21 липня 2023 року, в якому суд повністю задовольнив позов Первомайського МКК та постановив витребувати належні комбінату будівлі з незаконного володіння фінкомпанії "Київ Фінанс".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення Південно-західного апеляційного господарського суду.

Фінкомпанія оскаржила це рішення, однак розглянувши дану скаргу 9 листопада, апеляційний суд залишив рішення суду першої інстанції без змін.

Таким чином, суд повторно постановив повернути майно належному власнику - Первомайському МКК. З моменту прийняття апеляцією цієї постанови рішення Господарського суд Миколаївської області від 21 липня 2023 року набрало законної сили.

Як повідомлялося раніше, 21 липня Господарський суд Миколаївської області визнав, що ТОВ "Киів Фінанс" незаконно придбав майно Первомайського МКК через низку угод у компанії ПАТ "Укрінком", яка безпідставно видавала себе за правонаступника “Укрінбанку”. А отже не мала права відчужувати будівлі ПМКК.

10 грудня 2019 року Велика палата Верховного суду ухвалила рішення № 925/698/16, дійшла висновків, що ПАТ "Українська інноваційна компанія" ("Укрінком") не набула прав "Укрінбанку", отже, не є його правонаступником. Крім того, суд встановив, що договори про відступлення прав вимоги, укладені між "Укрінкомом" та попередніми фінансовими компаніями щодо майна Первомайського МКК, є нікчемними.

Тоді ж Верховний суд зазначив, що банківське законодавство не передбачає правонаступництва у разі ліквідації банку.

19 липня 2023 року Велика палата ВС відмовилась переглядати своє попереднє рішення про визнання фінкомпанії "Укрінком" правонаступником "Укрінбанку".

Нагадаємо, Первомайський молочноконсервний комбінат - лідер з виробництва згущеного молока в Україні, входить до топ-5 найбільших молокопереробних підприємств країни.

Комбінат експортує продукцію у 14 країн світу, входить до складу молочної компанії "Волошкове поле", власниками якої є Олександр та Андрій Табалов.