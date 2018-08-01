В первом полугодии "Винницагаз" получила более 70 млн гривен убытков

В прошлом году компания получила 48 млн гривен убытков

За шесть месяцев 2018 г. ПАО "Винницагаз" получило убыток в размере 74 млн гривен. Убытки компании по итогам прошлого года составили 48 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба ПАО "Винницагаз".

В компании заявляют, что распределение природного газа уже несколько лет подряд является убыточным. Тариф, который устанавливает НКРЭКУ, не покрывает экономически обоснованных затрат предприятия. Наибольший дисбаланс образуется за счет разницы между фактической стоимостью технологического газа и его ценой, предусмотренной в тарифе.

"Тарифом, установленным НКРЭКУ, для ПАО "Винницагаз" в 2018 году предусмотрено, что стоимость природного газа на технологические нужды составит 286 млн гривен", - говорит финансовый директор ПАО "Винницагаз" Сергей Кибитлевский. - Но в фактических ценах этот объем газа стоит почти в два раза больше".

ПАО "Винницагаз" направляет на закупку газа для технологических нужд около 60 % тарифной выручки предприятия. Поэтому убытки компании в 2018 году только увеличатся.

Компания также испытывает дефицит тарифных средств и в других операционных вопросах: обеспечении материалами для эксплуатации распределительных сетей, установке конкурентной заработной платы, оплате услуг по бесплатной поверке и ремонту счетчиков. Тарифный дефицит по этим статьям расходов "Винницагаз" оценивает в 50 млн гривен в год.

Последствиями такой тарифной политики в облгазе называют долги перед поставщиками технологического газа, проблемы с выполнением эксплуатационных задач, предусмотренных нормативными документами, отток квалифицированных кадров. Дисбалансы прошлых периодов могут быть устранены исключительно за счет компенсаций в будущих периодах, а это более 200 млн гривен.

Напомним,14 июня 2018 г. НКРЭКУ утвердила Временную методику расчета тарифов на распределение, исходя из объемов распределенного газа. В течение прошлого года ПАО "Винницагаз" дважды проводило открытые слушания по пересмотру тарифа на услуги распределения газа. Компания призвала НКРЭКУ утвердить безубыточный тариф и компенсировать понесенные облгазом убытки.