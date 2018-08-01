У першому півріччі "Вінницягаз" отримала понад 70 млн гривень збитків

У минулому році компанія отримала 48 млн гривень збитків

За шість місяців 2018 р. ПАТ "Вінницягаз" отримало збиток у розмірі 74 млн гривень. Збитки компанії за підсумками минулого року склали 48 млн гривень. Про це повідомляє прес-служба ПАТ "Вінницягаз".

У компанії заявляють, що розподіл природного газу вже кілька років поспіль є збитковим. Тариф, який встановлює НКРЕКП, не покриває економічно обґрунтованих витрат підприємства. Найбільший дисбаланс утворюється за рахунок різниці між фактичною вартістю технологічного газу і його ціною, передбаченої в тарифі.

"Тарифом, встановленим НКРЕКП, для ПАТ "Вінницягаз" у 2018 році передбачено, що вартість природного газу на технологічні потреби складе 286 млн гривень", - говорить фінансовий директор ПАТ "Вінницягаз" Сергій Кібітлевський. - Але у фактичних цінах цей обсяг газу коштує майже в два рази більше".

ПАТ "Вінницягаз" направляє на закупівлю газу для технологічних потреб близько 60 % тарифної виручки підприємства. Тому збитки компанії в 2018 році тільки збільшаться.

Компанія також відчуває дефіцит тарифних засобів та в інших операційних питаннях: забезпечення матеріалами для експлуатації розподільних мереж, встановлення конкурентної заробітної плати, оплати послуг з безкоштовною повірки та ремонту лічильників. Тарифний дефіцит за цими статтями витрат "Вінницягаз" оцінює в 50 млн гривень на рік.

Наслідками такої тарифної політики в облгазі називають борги перед постачальниками технологічного газу, проблеми з виконанням експлуатаційних завдань, передбачених нормативними документами, відтік кваліфікованих кадрів. Дисбаланси минулих періодів можуть бути усунені виключно за рахунок компенсацій в майбутніх періодах, а це понад 200 млн гривень.

Нагадаємо,14 червня 2018 р. НКРЕКП затвердила Тимчасову методику розрахунку тарифів на розподіл, виходячи з обсягів розподіленого газу. Протягом минулого року ПАТ "Вінницягаз" двічі проводило відкриті слухання щодо перегляду тарифу на послуги з розподілу газу. Компанія закликала НКРЕКП затвердити беззбитковий тариф і компенсувати понесені облгазом збитки.