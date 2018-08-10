В первом полугодии убытки "Криворожгаза" превысили 50 млн гривен

В прошлом году убытки компании составили 63,7 млн гривен

За первые шесть месяцев текущего года ПАО "Криворожгаз" получило убыток в размере 52,3 млн гривен. Прошлый год компания также закончила с убытком в 63,7 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В "Криворожгазе" сообщают, что деятельность компании по доставке газа потребителям остается убыточной. Установленный НКРЭКУ тариф на распределение газа не покрывает обоснованных затрат операторов ГРМ. Самой большой проблемой является разница в стоимости газа для технологических нужд.

"Действующий тариф на распределение природного газа для ПАО "Криворожгаз" установлен постановлением НКРЭКУ от 15.12.2016 №2294, но затраты на технологические нужды, предусмотренные структурой тарифа, остаются неизменными с января 2016 несмотря на рост закупочной стоимости газа», - говорит финансовый директор ПАО "Криворожгаз" Наталия Гаврусь.

В действующем тарифе компании ПАО "Криворожгаз" на закупку природного газа для производственно-технологических потребностей предусмотрено 119,5 млн гривен. В то время как стоимость закупки этого газа на рынке составляет 190 млн гривен. Учитывая, что расходы на приобретение газа для технологических нужд составляют 41% от всей тарифной выручки, эта разница в цене стала главной причиной получения убытков.

Продолжают расти другие статьи расходов связанные с деятельностью компании. Например, стоимость дизельного топлива и бензина с начала года выросла на 19% по сравнению с прошлым годом. Такая же ситуация наблюдается и с материалами для эксплуатационных и аварийных служб, услуг и работ посторонних организаций.

Работа ПАО "Криворожгаз" остается убыточной. Только за последние три года компания получила 91,4 млн гривен убытков.

Напомним,14 июня 2018 НКРЭКУ утвердила Временную методику расчета тарифов на распределение, исходя из объемов распределенного газа. В течение прошлого года ПАО "Криворожгаз" дважды проводило открытые слушания по пересмотру тарифа на услуги распределения газа. В связи с этим, призываем НКРЭКУ утвердить безубыточный тариф и компенсировать понесенные компанией убытки.