У першому півріччі збитки "Криворіжгазу" перевищили 50 млн гривень

В минулому році збитки компанії склали 63,7 млн гривень

За перші шість місяців поточного року ПАТ "Криворіжгаз" отримало збиток у розмірі 52,3 млн гривень. Минулий рік компанія також закінчила зі збитками в 63,7 млн гривень. Про це повідомляє прес-служба компанії.

В "Криворіжгазі" повідомляють, що діяльність компанії з доставки газу споживачам залишається збитковою. Встановлений НКРЕКП тариф на розподіл газу не покриває обґрунтованих витрат операторів ГРМ. Найбільшою проблемою є різниця у вартості газу для технологічних потреб.

"Діючий тариф на розподіл природного газу для ПАТ "Криворіжгаз" встановлено постановою НКРЕКП від 15.12.2016 №2294, але витрати на технологічні потреби, передбачені структурою тарифу, залишаються незмінними з січня 2016 незважаючи на зростання закупівельної вартості газу», - говорить фінансовий директор ПАТ "Криворіжгаз" Наталія Гаврусь.

У чинному тарифі компанії ПАТ "Криворіжгаз" на закупівлю природного газу для виробничо-технологічних потреб передбачено 119,5 млн гривень. У той час як вартість закупівлі цього газу на ринку становить 190 млн гривень. Враховуючи, що витрати на придбання газу для технологічних потреб становлять 41% від всієї тарифної виручки, ця різниця в ціні стала головною причиною отримання збитків.

Продовжують рости інші статті витрат пов'язані з діяльністю компанії. Наприклад, вартість дизельного палива та бензину з початку року зросла на 19% порівняно з минулим роком. Така ж ситуація спостерігається і з матеріалами для експлуатаційних та аварійних служб, послуг і робіт сторонніх організацій.

Робота ПАТ "Криворіжгаз" залишається збитковою. Тільки за останні три роки компанія отримала 91,4 млн гривень збитків.

Нагадаємо,14 червня 2018 НКРЕКП затвердила Тимчасову методику розрахунку тарифів на розподіл, виходячи з обсягів розподіленого газу. Протягом минулого року ПАТ "Криворіжгаз" двічі проводило відкриті слухання щодо перегляду тарифу на послуги з розподілу газу. У зв'язку з цим, закликаємо НКРЕКП затвердити беззбитковий тариф і компенсувати понесені збитки.