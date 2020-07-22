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В первом полугодии 2020 года Операторы ГРМ уменьшили убыток более чем в 6 раз

Киев, Среда 22 июля 2020 11:41
В первом полугодии 2020 года Операторы ГРМ уменьшили убыток более чем в 6 раз
Газовый вентиль (kmu.gov.ua)
Автор: Мария Тарарыева

Крупнейшими должниками остаются производители тепла для нужд населения и бытовые потребители

За шесть месяцев текущего года газораспределительные компании, работающие под брендом Региональной газовой компании, сократили убыток с 3,95 млрд гривен до 613 млн гривен. Это произошло после пересмотра НКРЭКУ тарифов на распределение природного газа с 1 января 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба РГК.

"По итогам первого полугодия 2020 года Операторы ГРМ зафиксировали финансовые убытки в размере 613 млн гривен. За аналогичный период 2019 года убытки составили 3,95 млрд гривен. Сокращение финансовых убытков на 3,35 млрд гривен произошло после пересмотра тарифов на распределение природного газа Национальной комиссией по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ)", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что текущий уровень задолженности потребителей за услуги распределения природного газа составляет 1,2 млрд гривен. Крупнейшими должниками остаются производители тепла для нужд населения - 616 млн гривен и бытовые потребители - более 441 млн гривен.

"Задолженность бытовых потребителей обусловлена мораторием на отключение неплательщиков, введенным в марте этого года в связи с распространением коронавирусной инфекции. Задолженность Операторов ГРМ перед Оператором ГТС за услуги балансировки, предоставленные в первой половине января 2020, составляет 352 млн гривен. В первом полугодии текущего года задолженность была сокращена на 53 млн гривен", - говорится в сообщении.

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