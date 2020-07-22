ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У першому півріччі 2020 року Оператори ГРМ зменшили збиток більш ніж у 6 разів

Київ, Середа 22 липня 2020 11:41
У першому півріччі 2020 року Оператори ГРМ зменшили збиток більш ніж у 6 разів
Газовий вентиль (kmu.gov.ua)
Автор: Марія Тарариєва

Найбільшими боржниками залишаються виробники тепла для потреб населення і побутові споживачі

За шість місяців поточного року газорозподільні компанії, які працюють під брендом Регіональної газової компанії, скоротили збитки з 3,95 млрд гривень до 613 млн гривень. Це сталося після перегляду НКРЕКП тарифів на розподіл природного газу з 1 січня 2020 року.

Про це повідомляє прес-служба РГК.

"За підсумками першого півріччя 2020 року Оператори ГРМ зафіксували фінансові збитки в розмірі 613 млн гривень. За аналогічний період 2019 року збитки склали 3,95 млрд гривень. Скорочення фінансових збитків на 3,35 млрд гривень сталося після перегляду тарифів на розподіл природного газу Національною комісією з регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП)", - йдеться в повідомленні.

У компанії відзначили, що поточний рівень заборгованості споживачів за послуги розподілу природного газу становить 1,2 млрд гривень. Найбільшими боржниками залишаються виробники тепла для потреб населення - 616 млн гривень і побутові споживачі - понад 441 млн гривень.

"Заборгованість побутових споживачів обумовлена мораторієм на відключення неплатників, введеним у березні цього року у зв'язку з поширенням коронавірусної інфекції. Заборгованість Операторів ГРМ перед Оператором ГТС за послуги балансування, надані в першій половині січня 2020 року, становить 352 млн гривень. У першому півріччі поточного року заборгованість була скорочена на 53 млн гривень", - йдеться в повідомленні.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України газРГК
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся