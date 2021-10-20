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Первое поражение "Шерифа", дубль Месси и бешеная рубка в Мадриде: результаты дня в ЛЧ

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Среда 20 октября 2021 00:03
Первое поражение "Шерифа", дубль Месси и бешеная рубка в Мадриде: результаты дня в ЛЧ Фото: первая половина участников ЛЧ достигла экватора турнира (Getty Images)
Автор: Игорь Литвиненко

Сегодня, 19 октября, состоялись матчи третьего тура в четырех группах Лиги чемпионов. "Шериф" потерпел первого поражения в нынешнем розыгрыше, "Шахтер" был разгромлен "Реалом", а дубль Месси помог "ПСЖ" переиграть "РБ Лейпциг".

Подробнее о результатах игрового дня - в материале РБК-Украина.

Группа A

"Брюгге" - "Ман Сити" 1:5

Ванакен, 81 - Канселу, 30, Марез, 43 (п), 84, Уокер, 53, Палмер, 67

"ПСЖ" - "РБ Лейпциг" 3:2

Мбаппе, 9, Месси, 67, 74 (п) - Андре Силва, 28, Мюкиле, 57

Первое поражение &quot;Шерифа&quot;, дубль Месси и бешеная рубка в Мадриде: результаты дня в ЛЧ

Группа B

"Порту" - "Милан" 1:0

Диас, 65

"Атлетико" - "Ливерпуль" 2:3

Гризманн, 20, 34 - Салах, 8, 78 (п), Кейта, 13

Удаление у "Атлетико": Гризманн, 52

Первое поражение &quot;Шерифа&quot;, дубль Месси и бешеная рубка в Мадриде: результаты дня в ЛЧ

Группа C

"Бешикташ" - "Спортинг" 1:4

Лэрин, 24 - Коатес, 15, 27, Сарабия, 44 (п), Паулиньо, 89

"Аякс" - "Боруссия Д" 4:0

Ройс, 11 (а/г), Блинд, 25, Антони, 57, Алле, 72

Первое поражение &quot;Шерифа&quot;, дубль Месси и бешеная рубка в Мадриде: результаты дня в ЛЧ

Группа D

"Интер" - "Шериф" 3:1

Джеко, 34, Видаль, 58, де Врей, 67 - Тилль, 52

"ШАХТЕР" - "Реал" 0:5

Кривцов, 37 (а/г), Винисиус, 51, 56, Родриго, 65, Бензема, 90+1

Первое поражение &quot;Шерифа&quot;, дубль Месси и бешеная рубка в Мадриде: результаты дня в ЛЧ

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Реал Шахтер Месси Лига Чемпионов
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