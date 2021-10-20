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Перша поразка "Шерифа", дубль Мессі і скажена рубка в Мадриді: результати дня в ЛЧ

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Середа 20 жовтня 2021 00:03
Перша поразка "Шерифа", дубль Мессі і скажена рубка в Мадриді: результати дня в ЛЧ Фото: перша половина учасників ЛЧ досягла екватора турніру (Getty Images)
Автор: Ігор Литвиненко

Сьогодні, 19 жовтня, відбулися матчі третього туру в чотирьох групах Ліги чемпіонів. "Шериф" зазнав першої поразки в нинішньому розіграші, "Шахтар" був розгромлений "Реалом", а дубль Мессі допоміг "ПСЖ" переграти "РБ Лейпциг".

Детальніше про результати ігрового дня - в матеріалі РБК-Україна.

Група A

"Брюгге" - "Ман Сіті" 1:5

Ванакен, 81 - Канселу, 30, Марез, 43 (п), 84, Уокер, 53, Палмер, 67

"ПСЖ" - "РБ Лейпциг" 3:2

Мбаппе, 9, Мессі, 67, 74 (п) - Андре Сілва, 28, Мюкіле, 57

Перша поразка &quot;Шерифа&quot;, дубль Мессі і скажена рубка в Мадриді: результати дня в ЛЧ

Група B

"Порту" - "Мілан" 1:0

Діас, 65

"Атлетіко" - "Ліверпуль" 2:3

Грізманн, 20, 34 - Салах, 8, 78 (п), Кейта, 13

Вилучення у "Атлетіко": Грізманн, 52

Перша поразка &quot;Шерифа&quot;, дубль Мессі і скажена рубка в Мадриді: результати дня в ЛЧ

Група C

"Бешикташ" - "Спортинг" 1:4

Лерін, 24-Коатес, 15, 27, Сарабія, 44 (п), Пауліньо, 89

"Аякс" - "Боруссія Д" 4:0

Ройс, 11 (а/г), Блінд, 25, Антоні, 57, Аллі, 72

Перша поразка &quot;Шерифа&quot;, дубль Мессі і скажена рубка в Мадриді: результати дня в ЛЧ

Група D

"Інтер" - "Шериф" 3:1

Джеко, 34, Відаль, 58, де Врей, 67-Тілль, 52

"Шахтар" - "Реал" 0:5

Кривцов, 37 (а/г), Вінісіус, 51, 56, Родріго, 65, Бензема, 90+1

Перша поразка &quot;Шерифа&quot;, дубль Мессі і скажена рубка в Мадриді: результати дня в ЛЧ

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