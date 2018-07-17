За первое полугодие ПАО "Винницагаз" распределило 438,6 млн куб. м газа

За аналогичный период 2017 года компанией были распределены 441,4 млн м куб. газа

За первое полугодие 2018 года объем распределения природного газа ПАО "Винницагаз" составил 438,6 млн м куб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объемы потребления несколько уменьшились. Об этом сообщает пресс-служба компании.

За аналогичный период 2017 года компанией были распределены 441,4 млн м куб. газа. Объемы распределения существенно не изменились ни в целом, ни по категориям

За шесть месяцев 2018 г. бытовые потребители использовали на 14,5 млн м куб. или 4,7 % газа меньше, чем за соответствующий период 2017 г. Это объясняется более теплыми погодными условиями в апреле-мае этого года. Однако, промышленные предприятия и предприятия ТКЭ потребили в этом году на 12 млн м куб. (9,7 %) больше газа, чем в прошлом году. На 10,8 % увеличили потребление газа религиозные организации. Не изменился объем предоставляемых услуг бюджетным организациям

В целом по области около 297,2 млн м куб. голубого топлива распределены бытовым потребителям, что составляет почти 68 %. Промышленные предприятия потребили 57,6 млн м куб. или 13,13 %, ТКЭ – 73,7 млн м куб. (16,8%), бюджетные учреждения и организации – 9,8 млн куб. м (2,2 %), религиозные организации – 0,33 млн куб. м (менее 1%).

За предоставленные компанией услуги распределения природного газа с начала года потребителям, кроме бытовых, начислено к уплате около 116 млн грн. Фактически оплачено за полученные услуги на 1 июля 2018 г., с учетом задолженности предыдущих периодов, 118,4 млн грн.

"В настоящее время ПАО "Винницагаз" проводятся масштабные плановые ремонтно-профилактические работы на газораспределительных сетях по всему региону, что требует значительных капиталовложений. Соответственно компания вынуждена активно проводить работы по погашению имеющейся задолженности для обеспечения своевременного и в полном объеме выполнение запланированных работ, подготовки газовых сетей к отопительному периоду", - отмечает коммерческий директор ПАО "Винницагаз" Николай Блах.

Дебиторская задолженность за предоставленные компанией услуги распределения природного газа предприятиям, учреждениям и организациям на 01 июля составила почти 20,5 млн грн. Из них 99,6 % в сумме почти 20,3 млн грн. составляют долги предприятий теплокоммунэнерго. Сейчас сторонами ведутся переговоры о порядке их погашения.