За перше півріччя ПАТ "Вінницягаз" розподілило 438,6 млн куб. м газу

За аналогічний період 2017 року компанією були розподілені 441,4 млн м куб. газу

За перше півріччя 2018 року об'єм розподілу природного газу ПАТ "Вінницягаз" склав 438,6 млн куб. м порівняно з аналогічним періодом минулого року обсяги споживання дещо зменшилися. Про це повідомляє прес-служба компанії.

За аналогічний період 2017 року компанією були розподілені 441,4 млн м куб. газу. Обсяги розподілу істотно не змінилися ні в цілому, ні за категоріями

За шість місяців 2018 р. побутові споживачі використовували на 14,5 млн м куб. або 4,7 % газу менше, ніж за відповідний період 2017 р. Це пояснюється більш теплими погодними умовами в квітні-травні цього року. Проте, промислові підприємства та підприємства ТКЕ спожили в цьому році на 12 млн м куб. (9,7 %) більше газу, ніж у минулому році. На 10,8 % збільшили споживання газу релігійні організації. Не змінився обсяг наданих послуг бюджетним організаціям

У цілому по області близько 297,2 млн куб. м блакитного палива розподілені побутовим споживачам, що становить майже 68 %. Промислові підприємства спожили 57,6 млн м куб. або 13,13 %, ТКЕ – 73,7 млн м куб. (16,8%), бюджетні установи та організації – 9,8 млн куб. м (2,2 %), релігійні організації – 0,33 млн куб. м (менше 1%).

За надані компанією послуги розподілу природного газу з початку року споживачам, крім побутових, нараховано до сплати близько 116 млн грн. Фактично сплачено за отримані послуги на 1 липня 2018 р., з урахуванням заборгованості попередніх періодів, 118,4 млн грн.

"В даний час ПАТ "Вінницягаз" проводяться планові масштабні ремонтно-профілактичні роботи на газорозподільних мережах по всьому регіону, що вимагає значних капіталовкладень. Відповідно компанія змушена активно проводити роботи щодо погашення наявної заборгованості для забезпечення своєчасного і в повному обсязі виконання запланованих робіт, підготовки газових мереж до опалювального періоду", - зазначає комерційний директор ПАТ "Вінницягаз" Микола Блах.

Дебіторська заборгованість за надані компанією послуги розподілу природного газу підприємствам, установам і організаціям на 01 липня склала майже 20,5 млн грн. З них 99,6 % в сумі майже 20,3 млн грн. складають борги підприємств теплокомуненерго. Зараз сторонами ведуться переговори про порядок їх погашення.