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Первое дело в истории: экс-офицер армии Асада приговорен к пожизненному заключению

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Германия, Четверг 13 января 2022 13:44
Первое дело в истории: экс-офицер армии Асада приговорен к пожизненному заключению Фото: суд признал виновным по всем пунктам экс-офицера сирийской армии (Pixabay)
Автор: Иванна Шовкун

Немецкий суд приговорил полковника сирийской армии к пожизненному заключению. Такое решение было принято в рамках первого в истории судебного разбирательства по делу о преступлениях режима президента Сирии Башара Асада.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Высокопоставленный чиновник режима Анвар Раслан возглавлял следственное подразделение в центре содержания под стражей в Дамаске. Он был признан виновным по всем пунктам обвинения, выдвинутым против него, а суд признал его соучастником как минимум 4 000 преступлений. Среди них пытки, 30 убийств и пять случаев сексуального насилия. Суд постановил, что досрочное освобождение Раслана из тюрьмы невозможно.

Вместе с обвиняемым на одной скамья оказался младший офицер, который также служил в учреждении, был осужден в феврале 2021 года за пособничество и подстрекательство к пыткам и лишению свободы. Вердикт по его делу будет вынесен позднее.


Напомним, французская юстиция предъявила обвинения 60-летнему французу сирийского происхождения. Его подозревают в поставке компонентов для производства химического оружия в Сирии.

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