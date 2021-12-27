ru ua
Пн, 27 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Во Франции задержали подозреваемого в поставке компонентов для химического оружия в Сирии

Новина українською →
Сирия, Понедельник 27 декабря 2021 01:42
Во Франции задержали подозреваемого в поставке компонентов для химического оружия в Сирии Фото: во Франции задержали подозреваемого в поставке компонентов для хиvоружия в Сирии (twitter.com/prefpolice)
Автор: Артур Родивилов

Французская юстиция предъявила обвинения 60-летнему французу сирийского происхождения. Его подозревают в поставке компонентов для производства химического оружия в Сирии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

По его информации, речь идет о владельце одной из судоходных компаний, проживавшем за границей.

Отмечается, что он был задержан на юге Франции. По истечении срока содержания под стражей в субботу в Париже ему были предъявлены обвинения в "заговоре с целью совершения преступлений против человечности", а также "причастности к военным преступлениям".

Других подробностей не сообщается.

В сентябре 2013 года Совбезом ООН была принята резолюция об уничтожении химического оружия в Сирии, в течение 2014 года из страны было вывезено и ликвидировано 1 200 тонн отравляющих веществ. В операции приняли участие девять.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сирия
NEWS
На Донбассе в результате обстрела тяжело ранен военный
На Донбассе в результате обстрела тяжело ранен военный
DAILY
Битва за Украину. Хочет ли Путин новой войны и на что готов Запад
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Битва за Украину. Хочет ли Путин новой войны и на что готов Запад