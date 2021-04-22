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На первичную медпомощь украинцам предусмотрели более 20,6 млрд гривен в этом году

Новина українською → Украина, Четверг 22 апреля 2021 16:00
На первичную медпомощь украинцам предусмотрели более 20,6 млрд гривен в этом году Фото: на первичную медпомощь украинцам предусмотрели более 20,6 млрд гривен (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

В Программе медицинских гарантий на этот год на первичную помощь предусмотрели более 20 млрд 670 млн гривен. Начиная с апреля, 1768 медучреждений подписали договоры на ее предоставление.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной службы здоровья.

Это на 70 поставщиков больше, чем в прошлом году.

"Стабильно высокой остается количество частных поставщиков первичной медпомощи - договор подписали 173 частные заведения и 452 врачей-ФОП. Поэтому практически каждое третье учреждение, имеющее договор с НСЗУ на первичную медпомощь, является частным", - говорится в сообщении.

Это свидетельствует о том, что учреждениям, в том числе частным и врачам-ФОП, выгодно сотрудничать по контракту с НСЗУ.

Больше всего поставщиков первичной медицинской помощи по Программе медицинских гарантий-2021 в:

  • Львовской области - 145;
  • Днепропетровской - 134;
  • Одесской - 126.

"В апреле оплату уже получили 1258 учреждений первичного звена на сумму 1 млрд 313 млн грн. В общем, в Программе медицинских гарантий на первичную медицинскую помощь предусмотрено более 20 млрд 670 млн гривен", - сообщили в НСЗУ.

Напомним, в Украине медицинским учреждениям за предоставление первичной медпомощи выплатили более 18 млрд гривен. Реформа первички стартовала в апреле 2018 года.

Как писало РБК-Украина, с 1 января в Украине изменился алгоритм вызова "скорой помощи".

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