Первая встреча Зеленского и Путина: в Евросовете озвучили ожидания

Фото: Карл Бильдт (wikipedia.org)

В Евросовете рассчитывают, что Россия покажет намерения урегулировать конфликт

Встреча президентов Украины и России - Владимира Зеленского и Владимира Путина - покажет, есть ли у российской стороны намерения урегулировать конфликт. Об этом в Twitter сообщил сопредседатель Европейского совета по международным отношениям Карл Бильдт.

По его словам, встреча президентов Украины и России покажет, есть ли у Москвы "искренняя воля" урегулировать конфликт с Киевом.

"Президент Франции Макрон говорил о новых отношениях с Россией, но это действительно испытание", - добавил Бильдт.

Напомним, ранее российские СМИ сообщали, что Путин займет жесткую позицию на нормандской встрече и откажется от пересмотра очередности выполнения минских соглашений. Кроме того, в России рассчитывают, что Германия и Франция также будут настаивать на неуклонном их соблюдении.

Ранее также стало известно, что отдельная встреча Зеленского и Путина планируется после нормандского саммита. Переговоры в четырехстороннем формате будут длиться около трех часов. Отдельные встречи Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель планируются до начала саммита.