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Первая ракетку мира Свентек сенсационно покинула Уимблдон-2022

Фото: Ига Свентек публично поддерживает Украину (wimbledon.com)
Автор: Антон Федорцив

Третий круг Уимблдонского турнира этого года стал роковым для лучшей теннисистки планеты Иги Свентек, уступившей в двух сетах француженке Ализе Корне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Уимблдон-2022, женщины, 1/16 финала

Свентек – Корне – 0:2 (4:6, 2:6)

Затяжной, но проигранный на подаче польки первый гейм стал прологом к дальнейшим событиям. Корне повела 3:0 и, хоть и позволила Свентек оформить обратный брейк, но своего уже не отдала. Несеяная француженка четко взяла свои подачи и выиграла первый сет.

Ожидания о камбэке Свентек во второй партии поначалу оправдались. Первая ракетка повела 2:0, но потом умудрилась проиграть все последующие геймы – и на собственной подаче, и на подаче соперницы и выбыть из борьбы за трофей.

Полячка в этом году не смогла повторить даже свой прошлогодний результат с выходом в 4-й круг Уимблдона. Кроме того, Свентек прервала свою победную серию. С середины февраля она выиграла 37 матчей подряд и установила рекорд XXI века.

Тем временем Ализе Корне повторила свое лучшее достижение на Уимблдонском турнире выходом в 1/8 финала. Там она встретится с еще одной несеянной теннисисткой – австралийкой Айлой Томлянович.

К слову, ранее разобрали топ-5 возвращений на вершину тенниса после беременности.

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