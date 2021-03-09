Свитолина проиграла россиянке и вылетела из турнира в Дубае

Свитолина проводила свой первый матч во втором раунде на правах первой сеянной турнира. Первый сет украинка взяла со счетом 6:2. Дальше же игра лучше шла у Кузнецовой, которая выиграла следующие два сета со счетом 6:4 и 6:1. Пока Свитолина остается 5-й в рейтинге WTA.

В итоге на турнире WTA больше не осталось украинок. В понедельник свои матчи первого раунда проиграли Катарина Завацкая и Леся Цуренко.

Призовой фонд турнира в Дубае более 1,8 миллиона долларов. Победительница получит 221,5 тысячу долларов призовых и 900 очков в рейтинг WTA. Больше очков теннисистки могут заработать только на турнирах Большого шлема и на итоговом турнире года.