Первая ракетка мира Джокович дисквалифицирован с US Open

Первая ракетка мира Новак Джокович дисквалифицирован с US Open (Открытого чемпионата США) за агрессивное поведение. Сербский теннисист отбросил мяч в сторону арбитра и попал в женщину-лайнсмена.

Об этом организаторы турнира сообщили в своем специальном заявлении.

Инцидент случился по ходу матча 1/8 финала против испанца Пабло Карреньо-Бусты. Соперники не сумели довести до конца даже один сет.

При счете 5:5 Джокович проиграл подачу и хотел ударить мячом в стенку корта, однако случайно попал в шею линейной судье. Женщина несколько минут не могла подняться с земли. Затем ее увели с корта. По словам организаторов турнира, Джокович не впервые проявляет агрессию.

В US Open отметили, что, согласно протоколу соревнований, в таких случаях игрока сразу дисквалифицируют. Теннисист потеряет все рейтинговые очки, а также его оштрафуют на призовые деньги. Спортсмен принес извинения пострадавшей.

Видео инцидента:

Напомним, ранее Джокович переболел коронавирусом.