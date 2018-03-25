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Первая победительница конкурса "Евровидение" умерла

НовостиОбщество    25.03.2018 - 07:55
Фото: Лиз Ассиа
Фото: Лиз Ассиа

Лиз Ассиа умерла в возрасте 94 года

Первая победительница конкурса "Евровидение" Лиз Ассиа из Швейцарии умерла в возрасте 94 года. Об этом говорится в сообщении на сайте песенного конкурса.

Так, Лиз Ассиа стала победительницей в 1956 году с песней Refrain. На первом музыкальном конкурсе Ассиа участвовала с двумя песнями, второй из которых стала композиция Das alte Karussell. Ее настоящее имя - Роза Мина-Шерер. Последнее время Ассиа проживала в Каннах (Франция).

Кроме того, в 2011 году вновь участвовала в национальном отборочном туре конкурса Евровидение, в котором дошла до финала, прошедшем в коммуне Кройцлинген, заняла 8-е место.

Лиз Ассиа - творческий псевдоним певицы. Она родилась в 1924 году в коммуне Рупперсвиль на севере Швейцарии под именем Роза-Мина Шерер. Свою сценическую карьеру она начала в качестве танцовщицы, а с 1940 года стала выступать еще и как певица. После окончания Второй мировой войны она поехала на свои первые зарубежные гастроли в Париж.

Напомним, ранее исполнительный продюсер Евровидения Ян Ола Санд заявил о безупречной организации международного песенного конкурса в Киеве, в ходе встречи с президентом Украины Петром Порошенко.
 

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Теги публикации: смерть, Евровидение  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
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