Перша переможниця конкурсу "Євробачення" померла

Ліз Ассіа померла у віці 94 роки

Перша переможниця конкурсу "Євробачення" Ліз Ассіа з Швейцарії померла у віці 94 роки. Про це йдеться в повідомленні на сайті пісенного конкурсу.

Так, Ліз Ассіа стала переможницею в 1956 році з піснею Refrain. На першому музичному конкурсі Ассіа брала участь з двома піснями, другий з яких стала композиція Das alte Karussell. Її справжнє ім'я - Роза Міна-Шерер. Останнім часом Ассіа проживала в Каннах (Франція).

Крім того, в 2011 році знову брала участь у національному відбірковому турі конкурсу Євробачення, в якому дійшла до фіналу, що відбувся в комуні Кройцлінген, зайняла 8-е місце.

Ліз Ассіа - творчий псевдонім співачки. Вона народилася в 1924 році в комуні Рупперсвиль на півночі Швейцарії під ім'ям Роза-Міна Шерер. Свою сценічну кар'єру вона розпочала в якості танцівниці, а з 1940 року стала виступати ще і як співачка. Після закінчення Другої світової війни вона поїхала на свої перші закордонні гастролі в Париж.

Нагадаємо, раніше виконавчий продюсер Євробачення Ян Ола Санд заявив про бездоганну організацію міжнародного пісенного конкурсу в Києві, в ході зустрічі з президентом України Петром Порошенком.