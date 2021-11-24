Первая в мире: Канада полностью одобрила вакцину компании Johnson & Johnson

Правительство Канады полностью одобрило однодозовую вакцину от коронавируса Jassen компании Johnson & Johnson. Это первое разрешение на использование вакцины не для экстренного применения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Использование вакцины от коронавируса полностью одобрено для людей в возрасте 18 лет и старше.

При этом издание отмечает, что в сентябре Канада дала полное разрешение на использование вакцин от коронавируса компаний Moderna и Pfizer.

Отметим, что вакцина от коронавируса компании Johnson & Johnson разрешена для экстренного использования во многих странах, включая США.