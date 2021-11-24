Перша в світі: Канада повністю схвалила вакцину компанії Johnson & Johnson

Уряд Канади повністю схвалив однодозову вакцину від коронавірусу Jassen компанії Johnson & Johnson. Це перший дозвіл на використання вакцини не для екстреного застосування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Використання вакцини від коронавірусу повністю схвалено для людей у віці 18 років і старше.

При цьому видання зазначає, що у вересні Канада дала повний дозвіл на використання вакцин від коронавірусу компаній Moderna і Pfizer.

Відзначимо, що вакцина від коронавірусу компанії Johnson & Johnson дозволена для екстреного використання в багатьох країнах, включаючи США.