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Перша в світі: Канада повністю схвалила вакцину компанії Johnson & Johnson

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Середа 24 листопада 2021 15:59
Перша в світі: Канада повністю схвалила вакцину компанії Johnson & Johnson Фото: Канада повністю схвалила вакцину компанії Johnson & Johnson (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Уряд Канади повністю схвалив однодозову вакцину від коронавірусу Jassen компанії Johnson & Johnson. Це перший дозвіл на використання вакцини не для екстреного застосування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Використання вакцини від коронавірусу повністю схвалено для людей у віці 18 років і старше.

При цьому видання зазначає, що у вересні Канада дала повний дозвіл на використання вакцин від коронавірусу компаній Moderna і Pfizer.

Відзначимо, що вакцина від коронавірусу компанії Johnson & Johnson дозволена для екстреного використання в багатьох країнах, включаючи США.

Нагадаємо, раніше Канада схвалила вакцину Pfizer для дітей у віці від 5 до 11 років.

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Канада Вакцина від коронавірусу
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