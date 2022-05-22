Первая в мире. Бельгия ввела карантин для больных обезьяньей оспой

Бельгия стала первой страной, которая ввела обязательный 21-дневный карантин для больных оспой обезьян после сообщения о четырех случаях заболевания за последнюю неделю.

Соответствующее решение бельгийские органы здравоохранения приняли в пятницу. Заболевшим оспой обезьянам не нужно самоизолироваться, но следует быть бдительными, особенно если они контактируют с уязвимыми людьми.

В субботу Всемирная организация здравоохранения сообщила, что было 92 подтвержденных случая в 12 разных странах, 28 подозреваемых случаев исследуются. Случаи оспы обезьян подтверждены в Великобритании, Португалии, Швеции, Италии, Испании, Франции, Бельгии, Германии, США, Канаде и Австралии.

В Великобритании главный медицинский советник Агентства здравоохранения Великобритании Сьюзан Хопкинс сообщила ВВС, что они "ежедневно выявляют более случаев" оспы обезьян.