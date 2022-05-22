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Первая в мире. Бельгия ввела карантин для больных обезьяньей оспой

Фото: в Бельгии вводят карантин для больных оспой обезьян (gettyimages)
Автор: Евгений Прокопенко

В Бельгии вводят карантин для больных оспой обезьян. В стране подтвержден четвертый случай.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Бельгия стала первой страной, которая ввела обязательный 21-дневный карантин для больных оспой обезьян после сообщения о четырех случаях заболевания за последнюю неделю.

Соответствующее решение бельгийские органы здравоохранения приняли в пятницу. Заболевшим оспой обезьянам не нужно самоизолироваться, но следует быть бдительными, особенно если они контактируют с уязвимыми людьми.

В субботу Всемирная организация здравоохранения сообщила, что было 92 подтвержденных случая в 12 разных странах, 28 подозреваемых случаев исследуются. Случаи оспы обезьян подтверждены в Великобритании, Португалии, Швеции, Италии, Испании, Франции, Бельгии, Германии, США, Канаде и Австралии.

В Великобритании главный медицинский советник Агентства здравоохранения Великобритании Сьюзан Хопкинс сообщила ВВС, что они "ежедневно выявляют более случаев" оспы обезьян.

Напомним, в мире выявили 80 подтвержденных случаев заражения оспой обезьян в 11 странах. Еще 50 находятся на стадии изучения.

Вспышка оспы обезьян охватывает все больше стран в Европе. Министерство здравоохранения Украины назвало основные симптомы заболевания.

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Оспа обезьян