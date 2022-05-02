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Первая леди США встретится с беженцами из Украины в Румынии и Словакии

Фото: Джилл Байден, первая леди США (facebook.com/FLOTUS)
Автор: Владимир Костырин

Супруга президента США, первая леди Джилл Байден посетит Румынию и Словакию в период с 5 по 9 мая, чтобы встретиться с американскими военнослужащими и сотрудниками посольства, а также украинскими беженцами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Первая леди США встретится с американскими военнослужащими США на авиабазе им. Михаила Когэлничану в Румынии 6 мая. После чего она отправится в Бухарест, чтобы встретиться с румынскими правительственными чиновниками, сотрудниками посольства США, гуманитарными работниками и учителями, работающими с украинскими детьми.

Поездка также включает остановки в словацких городах Братислава, Кошице и Вышне-Немецке, где Байден встретится с правительственными чиновниками, беженцами и гуманитарными работниками, проинформировали в офисе первой леди США.

Встреча Джилл Байден с украинскими матерями и детьми, которые выехали из страны из-за вторжения РФ и сейчас находятся в Румынии и Словакии, должна состояться в воскресенье, 8 мая, в День матери.

Отмечается, что ее визит станет очередной демонстрацией со стороны высокопоставленных представителей США поддержки Украины и соседних стран, которые принимают и помогают украинским беженцам.

Ранее сообщалось, что Румыния упростила правила транзита для украинских беженцев.

Напомним, по данным ООН, более 8 миллионов человек покинут Украину в качестве беженцев из-за продолжающейся российской полномасштабной агрессии и войны.

Полномасштабное вторжение РФ в Украину произошло 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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Соединенные Штаты АмерикиУкраинаРумынияСловакияДжилл БайденБеженцы