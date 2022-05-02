Первая леди США встретится с беженцами из Украины в Румынии и Словакии

Первая леди США встретится с американскими военнослужащими США на авиабазе им. Михаила Когэлничану в Румынии 6 мая. После чего она отправится в Бухарест, чтобы встретиться с румынскими правительственными чиновниками, сотрудниками посольства США, гуманитарными работниками и учителями, работающими с украинскими детьми.

Поездка также включает остановки в словацких городах Братислава, Кошице и Вышне-Немецке, где Байден встретится с правительственными чиновниками, беженцами и гуманитарными работниками, проинформировали в офисе первой леди США.

Встреча Джилл Байден с украинскими матерями и детьми, которые выехали из страны из-за вторжения РФ и сейчас находятся в Румынии и Словакии, должна состояться в воскресенье, 8 мая, в День матери.

Отмечается, что ее визит станет очередной демонстрацией со стороны высокопоставленных представителей США поддержки Украины и соседних стран, которые принимают и помогают украинским беженцам.