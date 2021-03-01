Первая в Италии: Сардинию внесли в "белую зону" карантина

Правительство Италии впервые с начала пандемии объявило, что один из регионов страны был внесен в "белую зону" карантина. Регионом с минимальными ограничениями стала Сардиния.

Таким образом, с 1 марта на итальянском острове Сардиния бары могут работать до 21:00, а рестораны - до 23:00. При этом в регионе комендантский час будет начинаться в 23:30, в то время как на остальной территории страны он начинается в 22:00.

Как сообщает издание La Nuova Sardegna, в случае если эпидемические показатели на Сардинии продолжат улучшаться, областные власти по согласованию с Минздравом смогут вскоре снять ограничения на работу ТЦ и спортзалов, а также продлить работу музеев, других учреждений культуры и торговых центров на выходные дни.

При этом другие требования по борьбе с коронавирусом на острове, включая ношение масок и запрет собраний, остаются в силе.