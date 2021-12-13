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Первая в ЕС. Мальта на этой неделе легализирует каннабис для личного пользования

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Понедельник 13 декабря 2021 17:46
Первая в ЕС. Мальта на этой неделе легализирует каннабис для личного пользования Фото: Мальта легализирует каннабис для личного пользования (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

Мальта на этой неделе легализирует выращивание и хранение каннабиса для личного пользования. Таким образом, государство станет первой европейской страной, который принял такое решение, опередив Люксембург.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Хранение до семи граммов наркотика будет разрешено лицам в возрасте 18 лет и старше, а дома можно будет выращивать до четырех растений каннабиса с возможностью хранения до 50 г высушенного продукта.

Во вторник, 14 декабря, парламент Мальты должен проголосовать за закон о легализации каннабиса, после чего документ подпишет президент страны. Закон должен вступить в силу уже к этим выходным.

Шаг Мальты последует за реформой по всей Европе в 2022 году. Германия недавно объявила о намерении создать юридически регулируемый рынок, вслед за правительствами Швейцарии, Люксембурга и Нидерландов.

В Италии планируется провести референдум, а Канада, Мексика и 18 штатов США уже приняли аналогичное законодательство.

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