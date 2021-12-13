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Перша в ЄС. Мальта цього тижня легалізує каннабіс для особистого користування

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Понеділок 13 грудня 2021 17:46
Перша в ЄС. Мальта цього тижня легалізує каннабіс для особистого користування Фото: Мальта легалізує канабіс для особистого користування (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

Мальта на цьому тижні легалізує вирощування і зберігання канабісу для особистого користування. Таким чином, держава стане першою європейською країною, яка прийняла таке рішення, випередивши Люксембург.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Зберігання до семи грамів наркотику буде дозволено особам у віці 18 років і старше, а вдома можна буде вирощувати до чотирьох рослин канабісу з можливістю зберігання до 50 г висушеного продукту.

У вівторок, 14 грудня, парламент Мальти повинен проголосувати за закон про легалізацію канабісу, після чого документ підпише президент країни. Закон повинен набрати чинності вже до цих вихідних.

Крок Мальти послідує за реформою по всій Європі у 2022 році. Німеччина нещодавно оголосила про намір створити юридично регульований ринок, слідом за урядами Швейцарії, Люксембургу та Нідерландів.

В Італії планується провести референдум, а Канада, Мексика і 18 штатів США вже прийняли аналогічне законодавство.

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