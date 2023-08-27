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В Перу вирують лісові пожежі: відомо про п'ятьох загиблих

Неділя 27 серпня 2023 04:46
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В Перу вирують лісові пожежі: відомо про п'ятьох загиблих Фото: в Перу лісові пожежі забрали щонайменше п'ять життів (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

В районі Апурімак, що в Перу, з минулої неділі вирують лісові пожежі. Наразі відомо про п'ятьох загиблих та понад десяток поранених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Xinhua.

В південному регіоні країни пожежі охопили понад 200 гектарів землі. Над приборкуванням вогню працюють пожежники, поліція, муніципальна охорона та армія, однак поки втримати її не вдалось.

Зараз відомо про п'ятьох загиблих, 12 поранених та двох зниклих безвісти людей.

Лісові пожежі в світі

Останніми тижнями через сильну спеку лісові пожежі вирують в багатьох регіонах світу. Так, на Гаваях від вогню загинуло щонайменше 115 людей, ще від 500 до 1000 осіб вважаються зниклими безвісти.

А в Греції підвтерджено понад 20 смертей - наразі лісові пожежі в країні називають найбільшими в історії ЄС.

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