У Перу колишньому президентові дали 20 років за хабар

У Перу суд засудив колишнього президента країни Алехандро Толедо на 20 років і шість місяців ув'язнення у справі, пов'язаній з бразильським будівельним гігантом Odebrecht. Компанія витратила мільйони доларів на хабарі державним чиновникам та іншим особам у всій Латинській Америці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP .

Влада звинуватила Толедо в отриманні хабара у розмірі 35 мільйонів доларів від Odebrecht в обмін на дозвіл на будівництво шосе. Суд у Лімі виніс вирок після багатьох років юридичних суперечок, включаючи суперечку про те, чи можливо Толедо, який керував Перу з 2001 по 2006 рік, екстрадувати зі Сполучених Штатів.

Компанія Odebrecht, яка побудувала деякі з найважливіших інфраструктурних проектів у Латинській Америці, зізналася владі США у 2016 році у купівлі державних контрактів у всьому регіоні за щедрі хабарі. Розслідування Міністерства юстиції США спричинило перевірки у кількох країнах, включаючи Мексику, Гватемалу та Еквадор.

У Перу влада звинуватила Толедо та трьох інших колишніх президентів у отриманні платежів від будівельного гіганта. Вони стверджують, що Толедо отримав 35 мільйонів доларів від Odebrecht в обмін на контракт на будівництво 650 кілометрів шосе, що сполучає Бразилію з півднем Перу.

Толедо відкинув звинувачення. Його адвокат Роберто Сіу повідомив журналістам після слухання, що вони подадуть апеляцію на вирок.

Прокурор Хосе Домінго Перес після слухань назвав вирок "історичним" і сказав, що він показує перуанцям, що "злочини та корупція караються".