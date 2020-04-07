Персонал Операторов ГРМ обеспечен средствами защиты и гарантированной оплатой труда

Треть работников газораспределительных компаний, которые выполняя свои обязанности по бесперебойной доставке газа, непосредственно подвергаются рискам в связи с эпидемией COVID19, будут получать надбавки к зарплате. С учетом повышенного риска такие специалисты обеспечены личными средствами защиты и дезинфекции. Об этом сообщает пресс-служба Региональной газовой компании.

"Ежедневно 10 тысяч специалистов газораспределительных компаний выезжают на аварийные вызовы и устранение утечек газа, а также проводят экстренные и плановые ремонты для стабильного газоснабжения более чем 8 млн потребителей газа, больниц и государственных учреждений", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что для минимизации риска здоровью сотрудников обеспечено:

более 270 тыс ед. средств индивидуальной защиты (маски, очки, перчатки и т.п.)

более 9,2 тыс защитных костюмов

1,3 тыс ед. диагностического оборудования

По словам пресс-службы, организован ежедневный медицинский осмотр специалистов. Проводится комплексная дезинфекция как рабочих мест, техники, так и автотранспорта согласно рекомендаций МОЗ. Все сотрудники оперативных служб, с учетом повышенного риска в период карантина, сверх обычной заработной платы будут получать надбавки, в первую очередь это касается специалистов АДС и бригад при экстренных ремонтах.

"Также, для соблюдения установленных на период карантина мер безопасности 10 тыс сотрудников газораспределительных компаний группы РГК переведены в режим вынужденного простоя. В первую очередь это контролеры и другие специалисты, которые не могут выполнять свою работу удаленно и работа которых связана с непосредственным контактом с клиентами. Всем работникам этой категории выплачивается 2/3 от зарплаты, с соблюдением норм Кодекса законов о труде Украины. Обычные условия оплаты начнут действовать сразу после того, как сотрудники приступят к выполнению своих обязанностей", - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе рассказали, что остальные специалисты газораспределительных компаний работают в режиме "удаленного рабочего места". "Это позволяет обеспечивать работу дистанционных сервисов для клиентов, а также оперативную деятельность предприятий. Группа компаний РГК выплачивает таким сотрудникам гарантированную часть заработной платы в полном размере", - говорится в сообщении.