Першу поховав в окупованому Херсоні: у Кривому Розі внаслідок обстрілу чоловік втратив другу дружину
Сьогодні, 17 січня, внаслідок удару РФ по Кривому Рогу чоловік, який поховав свою першу дружину в окупованому Херсоні, пережив ще одну трагедію. Уламками снаряда вбило його другу дружину.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Свої Кривий Ріг".
45-річна вчителька музичного мистецтва, загинула під час російського обстрілу. Її авто накрило уламками, коли вона разом із чоловіком та дітьми поверталася з ринку. Чоловік встиг зреагувати під час обстрілу.
Фото: Свої Кривий Ріг
У 2022 році сім'я поховала свою рідну матір, яка загинула в окупованому Херсоні. Жінка стала для них другою мамою.
"Старша донька тут живе – вивезла їх до своїх знайомих, бо в них істерика, і коли побачили нову маму свою загиблу - просто зірвало дітей. Уявіть, 2022 року рідну поховали, зараз прийомну ховати", - розповів чоловік.
Сьогодні у старшого сина день народження. Сім’я їздила за покупками на ринок.
Нагадаємо, що 11 листопада 2024 року, внаслідок ворожої ракетної атаки по житловому будинку в Кривому Розі загинула жінка та троє її дітей. Живим залишився лише їхній батько.