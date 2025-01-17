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Первую похоронил в оккупированном Херсоне: в Кривом Роге в результате обстрела мужчина потерял вторую жену

Украина, Пятница 17 января 2025 16:30
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Первую похоронил в оккупированном Херсоне: в Кривом Роге в результате обстрела мужчина потерял вторую жену Фото: Атака на Кривой Рог (t.me.dsns.telegram)
Автор: Владислава Ткаченко

Сегодня, 17 января, в результате удара РФ по Кривому Рогу мужчина, который похоронил свою первую жену в оккупированном Херсоне, пережил еще одну трагедию. Обломками снаряда убило его вторую жену.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Свои Кривой Рог".

45-летняя учительница музыкального искусства, погибла во время российского обстрела. Ее авто накрыло обломками, когда она вместе с мужем и детьми возвращалась с рынка. Мужчина успел среагировать во время обстрела.

Первую похоронил в оккупированном Херсоне: в Кривом Роге в результате обстрела мужчина потерял вторую жену

Фото: Свои Кривой Рог

В 2022 году семья похоронила свою родную мать, которая погибла в оккупированном Херсоне. Женщина стала для них второй мамой.

"Старшая дочь здесь живет - вывезла их к своим знакомым, потому что у них истерика, и когда увидели новую маму свою погибшую - просто сорвало детей. Представьте, в 2022 году родную похоронили, сейчас приемную хоронить", - рассказал мужчина.

Сегодня у старшего сына день рождения. Семья ездила за покупками на рынок.

Напомним, что 11 ноября 2024 года, в результате вражеской ракетной атаки по жилому дому в Кривом Роге погибла женщина и трое ее детей. Живым остался только их отец.

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