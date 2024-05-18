У першому ж раунді. Українець Лапін здобув яскраву перемогу в розігріві бою Усика

Поєдинок відбувся в андеркарді поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу в хевівейті між українцем Олександром Усиком і британцем Тайсоном Ф'юрі. Бій тривав усього раунд.

Лапін нокаутував Пудівітра. Українець загнав опонента в кут і почав бити обома руками. Від шквалу випадів суперника португальський боксер присів на підлогу. Рефері зупинив бій, зважаючи на неможливість Пудівітра чинити опір.

Лапін здобув десяту перемогу на професіональному рингу. Дебютував він у 2020 році. Наразі вітчизняний боксер лише перемагав, а чотири поєдинки завершив нокаутами.

Де дивитися бій Усик – Ф'юрі

Ексклюзивним транслятором бою в Українї став медіасервіс MEGOGO. Переглянути поєдинок наживо можна буде за передплатами "Легка", "Оптимальна", "Максимальна" та "Спорт". Трансляція буде доступна в розділі "Спорт", на каналі "MEGOGO Гонг" та в окремому поп-ап-каналі, що з'явиться в день події.

Коментуватиме бій Володимир Кобельков. Торік поєдинок Усика проти британця Дюбуа він коментував у парі зі Сергієм Лук'яненком. Тепер останній разом із Дмитро Аветісяном коментуватиме андеркард битви чемпіонів. Старт студії запланований на 19:00 за київським часом.