На відновлення критичної інфраструктури додатково виділили ще 357 млн гривень

Додаткові кошти допоможуть пришвидшити ліквідацію наслідків руйнувань, завданих під час окупації та внаслідок недавніх масових ракетних обстрілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк.

"Ці гроші уряд виділив з резервного фонду: 300 млн грн направлять на першочергове відновлення критичної інфраструктури у Київській області, 57 млн грн передбачені для Сумської області", - повідомила Шуляк.

Вона нагадала, що раніше уряд виділив 1,4 млрд грн на відбудову деокупованих регіонів: Київської, Житомирської, Сумської та Чернігівської областей, а також частково Харківської області.

"Першочергове відновлення передбачає, перш за все, відбудову транспортної, енергетичної інфраструктури, газо- та водопостачання. Також це відновлення пошкодженого житла – ремонт дахів, вікон, дверей. Ми маємо допомогти людям увійти в опалювальний сезон з відремонтованими домівками", - підсумувала Шуляк.